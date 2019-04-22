На Шрі-Ланці новий вибух

"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сили спецназу і ВПС намагалися знешкодити бомбу"

У понеділок в Коломбо на острові Шрі-Ланка прогримів новий вибух.

За попередніми даними, під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви, повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сили спецназу і ВПС намагалися знешкодити бомбу", - розповів очевидець події.

Повідомляється, що представники сил безпеки поки не прокоментували новий вибух.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.