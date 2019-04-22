CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок в Коломбо на острові Шрі-Ланка прогримів новий вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Шрі-Ланці новий вибух
"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сили спецназу і ВПС намагалися знешкодити бомбу"
Фото: Reuters
За попередніми даними, під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви, повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.
"Фургон злетів у повітря, коли сапери з сили спецназу і ВПС намагалися знешкодити бомбу", - розповів очевидець події.
Повідомляється, що представники сил безпеки поки не прокоментували новий вибух.
Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.
Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.
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