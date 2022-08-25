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На Сонці помічено унікальну пляму

Це рідкісна "перпендикулярна сонячна пляма" з магнітними полюсами, ортогональними до екватору Сонця.
На Сонці помічено унікальну пляму Джерело: spaceweather.com

Вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці дивовижно намагнітізовану пляму. 

Про це повідомляє портал Spaceweather.

Пляму назвали AR3088. За словами вчених, згідно із законом Хейла, магнітні полюси новоутворення мають розташовуватися +/-, тобто позитивний (+) зліва і негативний (-) праворуч. У цієї плями вони перевернуті на 90 градусів: позитивний (+) розміщено зверху, а негативний (-) – знизу.

"Можливо, щось незвичайне відбувається з магнітним динамом Сонця під поверхнею, де ця сонячна пляма росте. Ми стежитимемо за AR3088, щоб побачити, що станеться далі", – додали дослідники.

Водночас в обсерваторії NASA побоюються, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які викликатимуть магнітні бурі на Землі.

Раніше повідомлялось, що у небі над Чилі вчені зафіксували червоні блискавки. 

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25 08 2022 18:29
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