На Сонці помічено унікальну пляму
Вчені з обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували на Сонці дивовижно намагнітізовану пляму.
Про це повідомляє портал Spaceweather.
Пляму назвали AR3088. За словами вчених, згідно із законом Хейла, магнітні полюси новоутворення мають розташовуватися +/-, тобто позитивний (+) зліва і негативний (-) праворуч. У цієї плями вони перевернуті на 90 градусів: позитивний (+) розміщено зверху, а негативний (-) – знизу.
"Можливо, щось незвичайне відбувається з магнітним динамом Сонця під поверхнею, де ця сонячна пляма росте. Ми стежитимемо за AR3088, щоб побачити, що станеться далі", – додали дослідники.
Водночас в обсерваторії NASA побоюються, що цей об'єкт може стати джерелом спалахів, які викликатимуть магнітні бурі на Землі.
Раніше повідомлялось, що у небі над Чилі вчені зафіксували червоні блискавки.
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