НОВИНИУ небі над чилійською пустелею Атакама поблизу обсерваторії Ла-Сілья Європейської південної обсерваторії (ESO) вчені зафіксували яскраво-червоні смуги, які знають як червоні спрайти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У небі над Чилі вчені зафіксували червоні блискавки
Джерело: ESO
Про це повідомляє ScienceAlert.
Зазначається, що червоні спрайти – це великомасштабні електричні розряди, що стаються високо над тучними хмарами і зазвичай виникають під час розряджання позитивних блискавок між тучною хмарою та землею. Вони з'являються на висоті 50–90 км.
У 1989 році дослідникам з Університету Міннесоти вдалося вперше сфотографувати спрайти, і з того часу вчені їх вивчають. За останні понад 30 років їх фіксували тисячі разів – у тому числі астронавти на Міжнародній космічній станції. Але червоні спрайти стають дедалі рідкіснішим явищем.
Раніше повідомлялося, що NASA схвалило проєкт нової космічної станції від Джеффа Безоса.
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25 08 2022 17:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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