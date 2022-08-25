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У небі над Чилі вчені зафіксували червоні блискавки

У небі над чилійською пустелею Атакама поблизу обсерваторії Ла-Сілья Європейської південної обсерваторії (ESO) вчені зафіксували яскраво-червоні смуги, які знають як червоні спрайти.
У небі над Чилі вчені зафіксували червоні блискавки Джерело: ESO

Про це повідомляє ScienceAlert.

Зазначається, що червоні спрайти – це великомасштабні електричні розряди, що стаються високо над тучними хмарами і зазвичай виникають під час розряджання позитивних блискавок між тучною хмарою та землею. Вони з'являються на висоті 50–90 км.

У 1989 році дослідникам з Університету Міннесоти вдалося вперше сфотографувати спрайти, і з того часу вчені їх вивчають. За останні понад 30 років їх фіксували тисячі разів – у тому числі астронавти на Міжнародній космічній станції. Але червоні спрайти стають дедалі рідкіснішим явищем.

Раніше повідомлялося, що NASA схвалило проєкт нової космічної станції від Джеффа Безоса.

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25 08 2022 17:16
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