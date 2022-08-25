NASA схвалило проєкт нової космічної станції від Джеффа Безоса

Американське космічне агентство схвалило проєкт нової космічної станції, тому що планує завершити роботи на Міжнародній космічній станції до 2030 року.

МКС потребує заміни й робота над цим активно ведеться вже досить давно. До процесу залучили приватні космічні компанії, зокрема Blue Origin, якою керує Джефф Безос, та Sierra Space.

Про це повідомляє Gizmodo.

"Ми отримали зелене світло від NASA. Наша станція Orbital Reef змінить правила гри для пілотованих космічних польотів на навколоземну орбіту. Вона відповідає всім вимогам як для комерційного використання, так і для наукових цілей NASA", – заявив Брент Шервуд із Blue Origin.

Повідомляється, що станція, за розрахунками, зможе одночасно розмістити до 10 астронавтів. Її можна буде використовувати не лише для наукових досліджень, а й для космічного туризму чи зйомок фільмів про космос.

Будівництво планують розпочати у 2026 році, а повноцінна робота розпочнеться роком пізніше. На проєкт уже виділено понад 1,5 мільярда доларів.

Крім Blue Origin та Sierra Space, до ініціативи підключиться Boeing та кілька інших приватних компаній, а також фахівці Університету штату Арізона.

Зазначимо, що Axiom Space, NanoRacks і Northrop Grumman пропонують свої проєкти, але поки що саме Orbital Reef у NASA вважають найбільш підходящим.

Раніше повідомлялось, що наприкінці вересня NASA випробує свою нову систему захисту планети від можливого зіткнення з астероїдом.