NASA у вересні проведе тестування системи планетарного захисту від астероїдів

Це випробування покаже, що космічне судно здатне автономно дістатися до астероїда та навмисно зіштовхнутися з ним для зміни траєкторії руху

Наприкінці вересня NASA випробує свою нову систему захисту планети від можливого зіткнення з астероїдом.

Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву NASA.

"Подвійний тест перенаправлення астероїда NASA - перше випробування технології для захисту Землі від потенційної астероїдної або кометної загрози, - увійде у контакт із наміченим астероїдом 26 вересня", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що контакт, який не становить жодної загрози для Землі, заплановано на 19:14 за флоридським часом.

"Це випробування покаже, що космічне судно здатне автономно дістатися до астероїда та навмисно зіштовхнутися з ним для зміни траєкторії руху таким чином, що може бути визначене наземними телескопами", - пояснює Сіньхуа.

Це випробування має надати цінні дані, що дозволять ліпше підготуватися до астероїда, який становитиме загрозу зіткнення із Землею.