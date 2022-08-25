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NASA у вересні проведе тестування системи планетарного захисту від астероїдів

Це випробування покаже, що космічне судно здатне автономно дістатися до астероїда та навмисно зіштовхнутися з ним для зміни траєкторії руху
Наприкінці вересня NASA випробує свою нову систему захисту планети від можливого зіткнення з астероїдом.
NASA у вересні проведе тестування системи планетарного захисту від астероїдів Фото: ZI.UA
Про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву NASA.
 
"Подвійний тест перенаправлення астероїда NASA - перше випробування технології для захисту Землі від потенційної астероїдної або кометної загрози, - увійде у контакт із наміченим астероїдом 26 вересня", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що контакт, який не становить жодної загрози для Землі, заплановано на 19:14 за флоридським часом.
 
"Це випробування покаже, що космічне судно здатне автономно дістатися до астероїда та навмисно зіштовхнутися з ним для зміни траєкторії руху таким чином, що може бути визначене наземними телескопами", - пояснює Сіньхуа.
 
Це випробування має надати цінні дані, що дозволять ліпше підготуватися до астероїда, який становитиме загрозу зіткнення із Землею. 
 
Нагадаємо, що "Потенційно небезпечний" астероїд розмірами з піраміду Хеопса вперше за 100 років зблизиться з Землею.
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25 08 2022 09:54
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