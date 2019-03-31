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На станції "Академік Вернадський" завершили голосування на виборах

"Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року"
На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" завершилось голосування на виборах президента, воно тривало всього годину.
На станції "Академік Вернадський" завершили голосування на виборах Фото: google.com

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" завершилось голосування на виборах президента, воно тривало всього годину, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Голосування на українській антарктичній станції почалося 31 березня о 08:00 за місцевим, аргентинським, часом (о 14.00 за київським часом) і закінчилося за годину.

У голосуванні взяли участь 34 громадянина - 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції.

О 15:40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування відправили через інтернет до Центральної виборчої комісії.

"Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року", — пояснили науковці.

Нагадаємо, що в Антарктиді облаштували найвіддаленішу дільницю для голосування на виборах президента України.

Експедитори голосують на станції "Академік Вернадський" з 1998 року. Вони можуть обирати президента, парламент (за списками партій), утім не голосують за кандидатів на мажоритарних округах та не беруть участі у місцевих виборах.

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31 03 2019 18:35
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