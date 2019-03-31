На станції "Академік Вернадський" завершили голосування на виборах
На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" завершилось голосування на виборах президента, воно тривало всього годину, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Голосування на українській антарктичній станції почалося 31 березня о 08:00 за місцевим, аргентинським, часом (о 14.00 за київським часом) і закінчилося за годину.
У голосуванні взяли участь 34 громадянина - 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції.
О 15:40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування відправили через інтернет до Центральної виборчої комісії.
"Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 року", — пояснили науковці.
Нагадаємо, що в Антарктиді облаштували найвіддаленішу дільницю для голосування на виборах президента України.
Експедитори голосують на станції "Академік Вернадський" з 1998 року. Вони можуть обирати президента, парламент (за списками партій), утім не голосують за кандидатів на мажоритарних округах та не беруть участі у місцевих виборах.
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