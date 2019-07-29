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На станції "Сирець" у Києві потяг збив людину насмерть

Коли поїзд проїжджав станцію "Сирець", чоловік, особу якого поки не встановлено, вирішив перебігти шлях
У понеділок, 29 липня, в Києві на залізничній станції "Сирець" поїзд збив людину. Чоловік йшов по рейках і потрапив під колеса. Від отриманих травм він помер на місці.
На станції "Сирець" у Києві потяг збив людину насмерть Фото: kiev.informator.ua

Подія трапилася близько 10:00, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, коли поїзд проїжджав станцію "Сирець", чоловік, особу якого поки не встановлено, вирішив перебігти шлях. Поїзд не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до тіла, намагаючись надати першу допомогу. Але від отриманих травм чоловік помер на місці.

Через події рух поїздів незначно змістився.

Тіло загиблого прибрали з рейок до паркану. На вигляд йому близько 40 років. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і "швидка". Деталі інциденту встановлюються.

Поліція поки не надала інформації про інцидент.

Нагадаємо, що 27 липня на Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, водій загинув.

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