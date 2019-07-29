На станції "Сирець" у Києві потяг збив людину насмерть
Подія трапилася близько 10:00, повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, коли поїзд проїжджав станцію "Сирець", чоловік, особу якого поки не встановлено, вирішив перебігти шлях. Поїзд не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до тіла, намагаючись надати першу допомогу. Але від отриманих травм чоловік помер на місці.
Через події рух поїздів незначно змістився.
Тіло загиблого прибрали з рейок до паркану. На вигляд йому близько 40 років. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і "швидка". Деталі інциденту встановлюються.
Поліція поки не надала інформації про інцидент.
Нагадаємо, що 27 липня на Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, водій загинув.
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