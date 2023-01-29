На стратегічних підприємствах Ірану лунають вибухи

Міністерство оборони Ірану повідомило, що близько трьох безпілотників було збито в небі над Тегераном.

Міністерство оборони Ірану підняло у повітря бойові літаки. У різних частинах країни пролунали вибухи на виробництвах пов'язаних із військовою промисловістю країни. Про те, що сталося в неділю, 29 січня, повідомляє низка Telegram-каналів, російські ЗМІ.

Зокрема, як заявляє в Twitter OSINTdefender, на великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, сталось щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами.

За даними на 1.00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Також відомо, що в аеропорту Мехрабад у Тегерані звучить сирена.

Раніше повідомлялось, що в Ірані горить завод із виробництва боєприпасів. Причиною вибухів могла стати атака дронів Ізраїлю та Сполучених Штатів. Так, у місті Ісфахан в Ірані пролунав вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів міноборони країни. Очевидці повідомили, що звуки вибухів долинали із району складу боєприпасів.

Нагадаємо, Іран не визнає анексію українських територій, захоплених росією.