ПОЛІТИКА НОВИНИВедуча Мирослава Барчук заявила, що Суспільне отримало анонімне повідомлення про те, що в залі, де проходять офіційні дебати, є людина, яка може здійснити теракт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Суспільному заявили про можливий теракт у студії
"Редакторська група мені каже, що теракт, про який я говорила, був пов'язаний з дзвінком на лінію 102 і це міг бути замах на президента"
Фото: з відкритих джерел
"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Хто боїться - може покинути зал", - зазначила ведуча, повідомляє "Громадське".
Порошенко вирішив залишитися.
"Редакторська група мені каже, що теракт, про який я говорила, був пов'язаний з дзвінком на лінію 102 і це міг бути замах на президента", - додала Барчук.
Нагадаємо, увечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.
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19 04 2019 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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