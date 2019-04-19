На Суспільному заявили про можливий теракт у студії

"Редакторська група мені каже, що теракт, про який я говорила, був пов'язаний з дзвінком на лінію 102 і це міг бути замах на президента"

Ведуча Мирослава Барчук заявила, що Суспільне отримало анонімне повідомлення про те, що в залі, де проходять офіційні дебати, є людина, яка може здійснити теракт.

"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Хто боїться - може покинути зал", - зазначила ведуча, повідомляє "Громадське".

Порошенко вирішив залишитися.

"Редакторська група мені каже, що теракт, про який я говорила, був пов'язаний з дзвінком на лінію 102 і це міг бути замах на президента", - додала Барчук.

Нагадаємо, увечері 19 квітня Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" і провели першу публічну очну дискусію. Після цього Порошенко поїхав у студію Суспільного на дебати передбачені законом, Зеленський туди їхати відмовився.

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