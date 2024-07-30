На Тайвані оцінили наслідки ймовірного вторгнення Китаю – The Independent

Острівна держава готується до майбутньої битви.

Китайське вторгнення на Тайвань матиме гірші глобальні наслідки, ніж напад росії на Україну або пандемія Covid-19. Таке попередження озвучив президент острівної держави Лай Чін-те на саміті парламентаріїв Азії в Тайбеї.

Про це пише The Independent.

Пан Лай сказав, що острів має детальний план дій на випадок вторгнення з Китаю, і високо оцінив проведення "незапланованих реальних бойових" навчань на початку цього місяця для зміцнення тайванських сил оборони. Разом з тим він наголосив, що реалізація оборонного плану на практиці буде не найкращим результатом для Тайваню.

За словами директора Міжпарламентсько альянсу щодо Китаю Люка Де Пелфорда, на тлі китайської загрози країни регіону, такі як Республіка Корея, Японія та Австралія, мають усвідомлення, що китайське вторгнення на Тайвань не можна допустити, йому треба запобігти.

"Пекін намагалися залякувати країни Глобального Півдня. Вони б не наважилися цього зробити в західних, багатших демократіях. Вони думають, що можуть знущатися і примушувати, що ще більш сумно", – наголосив Пелфорд