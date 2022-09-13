На тлі енергокризи Швеція відклала до лютого перезапуск реактора на АЕС

Шведська енергетична компанія Vattenfall відклала перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два місяці, до 31 січня, що ще більше ускладнить енергопостачання у Північному та Балтійському регіоні.

"Непередбачуваний необхідний ремонт займає більше часу, ніж очікувалося, перед тим, як запустити агрегат після щорічного технічного обслуговування", — повідомила Vattenfall у нормативній документації.

Тривале відключення відбувається в критичний момент, коли ціни на енергію у Європі стрімко зростають, а країни намагаються забезпечити достатню її кількість для майбутньої зими.

"Це погіршує і без того складну ситуацію з енергетикою на півдні Швеції", — сказав аналітик ринку електроенергії Тор Реєр Ліллехолт з Norway's Volue.

Компанія Vattenfall наприкінці серпня вже продовжила поточне технічне обслуговування Ringhals 4, встановлена потужність якого становить 1130 (МВт), на три місяці, посилаючись на пошкодження ключового компонента під час тестування.

Понтус де Маре, керівник відділу експлуатації енергосистеми національного мережевого оператора Svenska Kraftnat, сказав, що потреба в імпорті зросте до 149 годин із 36 годин, якщо Ringhals простоюватиме протягом зими.

За його словами, з поточним продовженням ремонту ризики дефіциту електроенергії та знеструмлення в південній Швеції зросли, а ціни можуть злетіти.

Пошкодження корпусу високого тиску реактора, радіоактивного компонента, означає, що Ringhals тепер повинен побудувати повнорозмірний макет 12-метрової конструкції для навчання перед ремонтом.

На макеті Ringhals також перевірить методи роботи, компоненти та спеціальні інструменти, які потрібно буде виготовити для очищення резервуара під тиском і встановлення нових запасних частин, повідомив оператор.

Ліллехолт сказав, що збій Ringhals 4 також може чинити тиск на ціни в сусідніх країнах.

"Якщо у нас буде холодна зима, це може призвести до екстремальних наслідків на ринку, оскільки буде важко замінити цю потужність", - сказав він.