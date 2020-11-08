На Церері виявили "підземний океан"
Самі сліди були знайдені у кратері Оккатор, якому 20 мільйонів років, повідомляє "Укрінформ".
На думку вчених із США і Європи, сам "океан" може знаходитися на глибині у близько 40 км під землею. Астрономи переконані, що ці сліди хлориду натрію, ймовірно, були сформовані впродовж останніх двох мільйонів років, що є незначним періодом часу для космосу.
За словами Марії Христини Де Санктіс із Римського інституту астрофізики, ця знахідна є дуже важливою з точки зору дослідження виникнення елементів життя поза Землею.
"Матеріал, знайдений на Церері, є надзвичайно важливим з точки зору астробіології. Ми знаємо, що всі ці мінерали є важливими для виникнення життя", - заявила вона.
Зазначається, що сама карликова планета Церера, яка найближча до Сонця, була відкрита у 1801 році італійським астрономом Джузеппе Піацці.
Нагадаємо, що телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.
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