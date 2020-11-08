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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Церері виявили "підземний океан"

За словами Марії Христини Де Санктіс із Римського інституту астрофізики, ця знахідна є дуже важливою з точки зору дослідження виникнення елементів життя поза Землею
Група міжнародних астрономів виявили на карликовій планеті Церера сліди хлориду натрію, що характерно для морів на Землі.
На Церері виявили "підземний океан" Фото: Укрінформ

Самі сліди були знайдені у кратері Оккатор, якому 20 мільйонів років, повідомляє "Укрінформ".

На думку вчених із США і Європи, сам "океан" може знаходитися на глибині у близько 40 км під землею. Астрономи переконані, що ці сліди хлориду натрію, ймовірно, були сформовані впродовж останніх двох мільйонів років, що є незначним періодом часу для космосу.

За словами Марії Христини Де Санктіс із Римського інституту астрофізики, ця знахідна є дуже важливою з точки зору дослідження виникнення елементів життя поза Землею.

"Матеріал, знайдений на Церері, є надзвичайно важливим з точки зору астробіології. Ми знаємо, що всі ці мінерали є важливими для виникнення життя", - заявила вона.

Зазначається, що сама карликова планета Церера, яка найближча до Сонця, була відкрита у 1801 році італійським астрономом Джузеппе Піацці.

Нагадаємо, що телескоп Hubble від Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) сфотографував розсіяне зоряне скупчення NGC 2203 у сузір'ї Столова Гора.

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11 08 2020 12:50
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