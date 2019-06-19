На учасників події в рамках "Київ Прайд" напали невідомі в балаклавах

"Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом"

На відвідувачів кінопоказу в рамках "Київ-Прайд" напали молодики у балаклавах.

Один із постраждалих розповів, що під час нападу невідомі били ногами, заливали очі перцевим газом, повідомляє Громадське.

"Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", - розповів постраждалий.

Крім того, зазначається, що серед постраждалих були неповнолітні.

За словами організаторки заходу, як передає видання, "перед входом бачили людей, які там чергували і чекали поки люди будуть розходитись".

Також повідомляється, що на місце події прибули поліцейські та машина "швидкої".

Нагадаємо, 22 та 23 червня противники Маршу рівності проведуть акцію "Всеукраїнська варта на захист сімей та дітей" на вулиці Володимирській у центрі Києва.