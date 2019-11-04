Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На учасників "Європейської лесбійської конференції" у Києві напали, - організаторка

Є постраждалі
У Києві представники праворадикальних організацій напали на учасників "Європейської лесбійської конференції", використавши перцевий газ.
На учасників "Європейської лесбійської конференції" у Києві напали, - організаторка Фото: flickr.com

Унаслідок нападу постраждали близько 10 людей, повідомила Олена Шевченко, голова громадської організації "Інсайт", яке є організатором конференції, інформує "Громадське".

"Праворадикали залили внизу все газом — постраждали з десяток людей, їм зараз промивають очі, тут працює "швидка". В декого з нападників були бити, але вони не змогли пройти всередину приміщення", - повідомила Шевченко.

За її словами, наразі нападники не покинули місця проведення конференції, лишаютсья біля входу. "Наскільки я чула, збираютсья приходити сюди і завтра. Ми викликали поліцію. Конференція триває", - додала вона.

Серед нападників організатори конференції ідентифікували учасників праворадикальних організацій "Катехон", "Традиція і порядок".

Нагадаємо, марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.

Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2019 19:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.