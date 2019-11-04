На учасників "Європейської лесбійської конференції" у Києві напали, - організаторка
Унаслідок нападу постраждали близько 10 людей, повідомила Олена Шевченко, голова громадської організації "Інсайт", яке є організатором конференції, інформує "Громадське".
"Праворадикали залили внизу все газом — постраждали з десяток людей, їм зараз промивають очі, тут працює "швидка". В декого з нападників були бити, але вони не змогли пройти всередину приміщення", - повідомила Шевченко.
За її словами, наразі нападники не покинули місця проведення конференції, лишаютсья біля входу. "Наскільки я чула, збираютсья приходити сюди і завтра. Ми викликали поліцію. Конференція триває", - додала вона.
Серед нападників організатори конференції ідентифікували учасників праворадикальних організацій "Катехон", "Традиція і порядок".
Нагадаємо, марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.
Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.
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