На учасників "Європейської лесбійської конференції" у Києві напали, - організаторка

У Києві представники праворадикальних організацій напали на учасників "Європейської лесбійської конференції", використавши перцевий газ.

Унаслідок нападу постраждали близько 10 людей, повідомила Олена Шевченко, голова громадської організації "Інсайт", яке є організатором конференції, інформує "Громадське".

"Праворадикали залили внизу все газом — постраждали з десяток людей, їм зараз промивають очі, тут працює "швидка". В декого з нападників були бити, але вони не змогли пройти всередину приміщення", - повідомила Шевченко.

За її словами, наразі нападники не покинули місця проведення конференції, лишаютсья біля входу. "Наскільки я чула, збираютсья приходити сюди і завтра. Ми викликали поліцію. Конференція триває", - додала вона.

Серед нападників організатори конференції ідентифікували учасників праворадикальних організацій "Катехон", "Традиція і порядок".

Нагадаємо, марш за права жінок у Харкові пройшов у супроводі контрмаршу націоналістів.

Минулого року в Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.