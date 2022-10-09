На українсько-молдовському кордоні виявили підземний спиртопровід

Незаконний спиртопровід змонтували у серпні 2022 року, але скористатися ним ще не встигли

Прикордонники Подільського загону ДПСУ виявили майже пів кілометровий спиртопровід, прокладений на глибині 3 метрів - для його демонтажу застосували спецтехніку.

Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління ДПСУ.

"Трубопровід, прокладений під землею на глибині близько 2 м, виявили прикордонники Подільського загону спільно зі співробітниками СБУ на центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Пластиковий шланг діаметром 32 мм контрабандисти змонтували для переправлення спирту через державний кордон минулого місяця, але скористатися ним не встигли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонникам довелось залучили спеціальну техніку, щоб демонтувати "магістраль".

Усього з-під землі правоохоронці дістали близько 400 метрів шланга, який пролягав від кордону в напрямку одного з приватних помешкань 45-річного жителя прикордоння.

Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до можливої протиправної діяльності.

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