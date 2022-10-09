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На українсько-молдовському кордоні виявили підземний спиртопровід

Ольга
Матарикіна
Незаконний спиртопровід змонтували у серпні 2022 року, але скористатися ним ще не встигли
На українсько-молдовському кордоні виявили підземний спиртопровід Фото: Укрінформ

Прикордонники Подільського загону ДПСУ виявили майже пів кілометровий спиртопровід, прокладений на глибині 3 метрів - для його демонтажу застосували спецтехніку.

Про це повідомляє прес-служба Південного регіонального управління ДПСУ.

"Трубопровід, прокладений під землею на глибині близько 2 м, виявили прикордонники Подільського загону спільно зі співробітниками СБУ на центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Пластиковий шланг діаметром 32 мм контрабандисти змонтували для переправлення спирту через державний кордон минулого місяця, але скористатися ним не встигли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонникам довелось залучили спеціальну техніку, щоб демонтувати "магістраль".
 
Усього з-під землі правоохоронці дістали близько 400 метрів шланга, який пролягав від кордону в напрямку одного з приватних помешкань 45-річного жителя прикордоння.
 
Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до можливої протиправної діяльності.

 

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10 09 2022 21:15
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