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Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?

Українські правоохоронці сьогодні, 27 липня, влаштували обшуки на Закарпатській митниці
Правоохоронці вилучають документи у межах раніше порушених кримінальних проваджень.
Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина? Фото: з вільних джерел

Про це повідомили на сторінці митниці у Facebook.

Там зазначають, що йдеться про справи щодо можливих фактів незаконних переміщень через кордон валютних цінностей на митному посту "Вилок" та дорогих товарів (гаджетів) на митному посту "Лужанка".

Перед цим депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола написав, що на Закарпатті Служба безпеки проводить обшуки на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

"Як мені відомо, одночасно проводять понад 10 обшуків у працівників пункту пропуску", - зазначив Глагола.

Він додав, що дії правоохоронців нібито повʼязані з вивезенням за кордон величезних сум готівки у перші дні війни. Зараз начебто готуються підозри причетним до схеми.

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27 07 2022 14:50
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