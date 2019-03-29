На узбережжі Франції зафіксували рекордну загибель дельфінів
"Це число ще ніколи не було таким великим. Усього за три місяці був побитий рекорд минулого року, коли число загиблих особин було найвищим за 40 років", - повідомив виданню Віллі Добін з національного центру наукових досліджень La Rochelle, інформує LB.ua.
Зоозахисники занепокоєні масовою загибеллю тварин. Іхтіологи вважають, що 90% знайдених дельфінів загинули внаслідок потрапляння в рибальські сітки. З дельфінами, що заплуталися в тенетах, поводяться зовсім по-варварськи: відрізають плавники та викидають. При цьому фахівці поки що не можуть пояснити, чому сплеск загибелі припав саме на поточний рік.
Активісти рухів захисту тварин вимагають від міністерства екології Франції запустити національну ініціативу з порятунку дельфінів. Під їхнім тиском глава французького міністерства екології Франсуа де Ружі запропонував один з варіантів. Він полягає в установленні на суднах ультразвукових апаратів у районах рибного промислу, що має відлякувати дельфінів від місць видобутку. У відповідь активісти заявляють, що ці пристрої не дадуть користі, оскільки рибалки їх не вмикають, побоюючись відлякати цінну рибу.
Нагадаємо, що у шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів пластикових пакетів, кажуть дослідники.
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