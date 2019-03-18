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У шлунку мертвого кита знайшли 40 кг пластику

Співробітники місцевого музею природничої історії підібрали його неподалік від міста Давао
У шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів пластикових пакетів, кажуть дослідники.
У шлунку мертвого кита знайшли 40 кг пластику Фото: facebook.com/D-Bone-Collector-Museum-Inc

Тварина була заповнена "найбільшою кількістю пластику, який коли-небудь бачили всередині китів". Музей обіцяє оприлюднити повний перелік предметів, які виявили у шлунку тварини, найближчими днями, повідомляє BBC.

"Я був не дуже готовий побачити таку кількість пластику, - каже засновник і керівник музею Дерелл Блетчлі в розмові з CNN. - Його було так багато, що він навіть почав затвердівати".

Використання одноразового пластику - це величезна проблема в багатьох країнах Азії.

Всього п'ять із них - Китай, Індонезія Філіппіни, В'єтнам і Таїланд - відповідальні за 60% пластику, який опиняється в світовому океані. Про це свідчать дані дослідження екологічної організації Ocean Conservancy та Центру бізнесу та довкілля McKinsey.

Через пластикові пакети щороку гинуть сотні морських тварин. У червні в Таїланді загинув чорний дельфін, проковтнувши 80 пластикових пакетів.

Науковці застерігають, що в найближчі десять років кількість сміття в океанах може зрости втричі.

Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.

 
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18 03 2019 14:50
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