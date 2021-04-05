На вакцинацію населення планети потрібно до $65 мільярдів - ВООЗ

Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) нині має фінансову діру у $19 млрд дол. Ми підрахували, що наступного року нам необхідно буде ще від $35 до $45 млрд дол на вакцинацію усього дорослого населення світу

Для завершення кампанії із вакцинування всього дорослого населення світу необхідно близько $65 млрд дол.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час прес-конференції заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) нині має фінансову діру у $19 млрд дол. Ми підрахували, що наступного року нам необхідно буде ще від $35 до $45 млрд дол на вакцинацію усього дорослого населення світу", - сказав Гебреєсус.

За його словами, провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти країни Великої сімки. “Країни G7 здатні самостійно мобілізувати значну частину цих коштів й очолити світові зусилля із прискорення вакцинування у світі”, - наголосив директор ВООЗ.

Водночас він додав, що людство "постало перед спільною загрозою, яку ми можемо здолати лише спільними діями".