НОВИНИДля завершення кампанії із вакцинування всього дорослого населення світу необхідно близько $65 млрд дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На вакцинацію населення планети потрібно до $65 мільярдів - ВООЗ
Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) нині має фінансову діру у $19 млрд дол. Ми підрахували, що наступного року нам необхідно буде ще від $35 до $45 млрд дол на вакцинацію усього дорослого населення світу
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час прес-конференції заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) нині має фінансову діру у $19 млрд дол. Ми підрахували, що наступного року нам необхідно буде ще від $35 до $45 млрд дол на вакцинацію усього дорослого населення світу", - сказав Гебреєсус.
За його словами, провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти країни Великої сімки. “Країни G7 здатні самостійно мобілізувати значну частину цих коштів й очолити світові зусилля із прискорення вакцинування у світі”, - наголосив директор ВООЗ.
Водночас він додав, що людство "постало перед спільною загрозою, яку ми можемо здолати лише спільними діями".
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04 05 2021 11:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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