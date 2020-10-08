На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки

Протести в Білорусі перекинулися на великий завод - працівники Білоруського металургійного заводу влаштували страйк. Влада вже підганяє автозаки до заводу.

Про це повідомляє NEXTA live, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що працівники БМЗ звернулися до працівників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв'язку з цим зібралося на екстрену нараду.

Фото: страйк на БМЗ (nexta live)

Зазначимо, працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів. Також повідомляється, що до заводу вже підганяють автозаки.

Крім того, з'явилася інформація про нібито страйк на заводі БелАЗ, проте інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, що в уряді планують розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працюватимуть спільно з Білоруссю над відновленням курсування кораблів на Дніпрі та річці Прип'ять.