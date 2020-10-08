На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки
Про це повідомляє NEXTA live, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що працівники БМЗ звернулися до працівників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв'язку з цим зібралося на екстрену нараду.Фото: страйк на БМЗ (nexta live)
Зазначимо, працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів. Також повідомляється, що до заводу вже підганяють автозаки.
Крім того, з'явилася інформація про нібито страйк на заводі БелАЗ, проте інформація не підтвердилася.
Нагадаємо, що в уряді планують розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працюватимуть спільно з Білоруссю над відновленням курсування кораблів на Дніпрі та річці Прип'ять.
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