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На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки

Працівники БМЗ закликають до Всебілоруського страйку через нечесні вибори
Протести в Білорусі перекинулися на великий завод - працівники Білоруського металургійного заводу влаштували страйк. Влада вже підганяє автозаки до заводу.
На великому заводі в Білорусі почався страйк, влада підганяє автозаки ndsmi.by

Про це повідомляє NEXTA live, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що працівники БМЗ звернулися до працівників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв'язку з цим зібралося на екстрену нараду.

Фото: страйк на БМЗ (nexta live)

enlightened Зазначимо, працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів. Також повідомляється, що до заводу вже підганяють автозаки.

Крім того, з'явилася інформація про нібито страйк на заводі БелАЗ, проте інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, що в уряді планують розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працюватимуть спільно з Білоруссю над відновленням курсування кораблів на Дніпрі та річці Прип'ять.

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10 08 2020 14:00
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