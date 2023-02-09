Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

На війні в Україні загинуло понад 20 російських генералів – японська розвідка

09 лютого 2023, 11:28
На війні в Україні загинуло понад 20 російських генералів – японська розвідка
Джерело: volyn24
Понад 20 російських генералів, ймовірно, загинули на війні, яку росія розв'язала проти України.

Це негативно впливає на військо окупантів, повідомляє Nikkei.

Видання посилається на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи. За попередньою інформацією, на війні загинуло понад два десятки генералів російської армії.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват вважає, що це число "неймовірно велике". За його словами, загибель генералів послаблює бойовий дух солдатів.

Японська розвідка припускає, що українські війська могли використовувати сигнали мобільних телефонів, щоб виявити російське командування.

За іншою версією, українські партизани на окупованих територіях допомагають ЗСУ виявляти російських командирів.

Варто зазначити, що у серпні минулого року британська розвідка повідомляла про 10 російських генералів, які загинули в Україні.

Раніше повідомлялось, що росія підготувала тисячі одиниць техніки для нового наступу.

Японіярозвідкагенераливтрати рф

Останні матеріали

Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Політика
"Бережіть своїх солдатів, панове". росіяни атакують там, де відбувається ротація – Том Купер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 17:28
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Політика
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 13:44
Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється