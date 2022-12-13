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На військовій базі у Брянській області прогриміли вибухи

13 грудня 2022, 10:05
На військовій базі у Брянській області прогриміли вибухи
Джерело: patrioty
У Брянській області рф у ніч проти вівторка, 13 грудня, прогриміли вибухи.

Про це повідомили російські пропагандистські канали у Telegram із посиланням на місцевих жителів. За словами очевидців, вибухи були дуже сильними.

Так, гучні вибухи чули жителі міста Клинці, а також селища Климове у Брянській області.

"Будинки підстрибнули", - каже одна з місцевих мешканок. Інші місцеві жителі у Клинцях припускають, що вибухи сталися в одній із військових частин.

Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, у ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілковий полк.

Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що, ймовірно, причини вибухів у населених пунктах є різними. У Климовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи. Климово розташоване приблизно за 30 км від українського кордону. Там знаходиться військовий аеродром.

Інформації про постраждалих наразі немає. Влада ще не прокоментувала інциденти.

Нагадаємо, 5 грудня на аеродромі в російському Енгельсі дрон пошкодив два літаки, а на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз. 

пожежаРФвибухи у Брянській області

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