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У рф повідомили про вибухи на двох аеродромах

05 грудня 2022, 09:50
У рф повідомили про вибухи на двох аеродромах
Минулої ночі сталися вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях у росії. Як повідомляють російські джерела, йдеться про атаку безпілотників.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на телеграм-канал Baza.

В Саратовській області безпілотник впав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Також поранення отримали дві особи – їх було доставлено до лікарні.

Цю інформацію підтвердило і видання ASTRA, додавши, що йдеться про авіабазу "Енгельс-1" і там пошкоджено два бомбардувальникі-ракетоносця Ту-95.

Український журналіст Андрій Цаплієнко розповсюдив відео з камер спостереження, на яких видно вибухи.

Очевидно йдеться про ту авіабазу, на якій нещодавно супутники компаній Maxar Technologies і Planet Labs зафіксували надзвичайну активність. Вона, за словами експертів, свідчить про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні. Вибух також стався на аеродромі під Рязанню. За інформацією The Moscow Times, там теж була атака безпілотників. Це видання повідомляє, що вибух стався від загоряння бензовоза. Як наслідок, загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Раніше повідомлялось, що Україна планує продовжувати контрнаступ узимку.

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