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Україна планує продовжувати контрнаступ узимку – ISW

05 грудня 2022, 09:18
Україна планує продовжувати контрнаступ узимку – ISW
Фото: ivbogdan.com
Українські війська продовжуватимуть бої взимку, оскільки будь-яка пауза дозволить рф посилити свої підрозділи та позиції.

Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу. 

Про це повідомляє у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики посилаються на слова представника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, який раніше заявив, що мерзлий ґрунт дозволяє просуватися важкій колісній та гусеничній техніці, тому ЗСУ готує таку техніку до зимових операцій. Також він підкреслив, що низькоякісні мобілізовані новобранці-росіяни та особовий склад групи Вагнера, набраний із ув'язнених, не готові до бойових дій узимку.

Також Міністерство оборони України зазначило, що ті, хто пропонує взимку призупинити бойові дії, "ймовірно, ніколи не засмагали у січні на південному березі Криму". 18 листопада заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українські війська продовжуватимуть бої взимку, оскільки будь-яка пауза дозволить російським військам посилити свої підрозділи та позиції.

Раніше повідомлялось, що розвідка США прогнозує зниження темпів бойових дій в Україні протягом наступних кількох місяців.

прогнозиконтрнаступISW

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