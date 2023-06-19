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ПОЛІТИКА

На всіх українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ

19 червня 2023, 16:41
На всіх українських АЕС відбулися ротації місій МАГАТЕ
Фото: dpa
Постійно діючі місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено на офіційне запрошення України з метою моніторингу стану безпеки в умовах військової агресії росії.

Ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) минулого тижня успішно проведено на всіх українських АЕС.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook.

У відомстві нагадали, що постійно діючі місії МАГАТЕ на українських АЕС було запроваджено на офіційне запрошення України з метою моніторингу за станом безпеки в умовах військової агресії росії.

На окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. За цей час вже двічі відбувалися затримки зі зміною складу місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

На Чорнобильській, Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій атомних станціях постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року.

"Ротації на цих АЕС проводяться безперешкодно та у встановлені терміни", – зазначили у в Держатомрегулювання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 15 червня відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Його візит на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Після візиту Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

АЕСвійнаМАГАТЕГроссі

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