На виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва, - екзит-поли

За даними науково-дослідного центру "Молодь", провладний кандидат набирає майже 70% голосів

Виконувач обов’язків президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, ставленик екс-глави держави Нурсултана Назарбаєва, перемагає на виборах президента.

Так, за даними науково-дослідного центру "Молодь", провладний кандидат набирає майже 70% голосів. Трохи більше 70% Токаєву дає опитування інституту "Когамдык пiкiрi", повідомляє "Радіо Свобода".

На другому місці йде представник руху "Ұлт тағдыры" Аміржан Косанов - 14,96%. Екзит-пол "Когамдык пiкiрi" дає йому 15,36%.

За даними Центрвиборчкому Казахстану, явка на виборах склала 77,4%. Це шості вибори президента у новітній історії країни, вперше в них не взяв участі багаторічний президент Нурсултан Назарбаєв.

У день голосування 9 червня у великих містах Казахстану відбулися акції протесту із вимогою провести чесні вибори. На них затримали близько 500 людей.

Нагадаємо, що Казахстані в неділю, 9 червня, почалося голосування на позачергових виборах глави держави, в яких вперше не бере участь Нурсултан Назарбаєв.