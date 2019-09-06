У Казахстані розпочалися дострокові президентські вибори
В остаточний список увійшли сім кандидатів, серед яких - виконувач обов'язків глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутат Данія Єспаєва, представник комуністичної партії Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектора Толеутай Рахімбеков, повідомляє LB.ua.
Графи "проти всіх" у бюлетенях немає.
Якщо в день виборів жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, то буде призначено другий тур. У ньому можуть брати участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.
Президента республіки обирають на п'ять років під час загального прямого голосування. Глава держави має право займати свій пост не більш як два терміни поспіль.
На початку травня всі кандидати на пост президента складали іспит на знання державної мови. Громадський діяч Жуматай Алієв допустив 19 помилок в письмовому творі, тому ЦВК країни не допустило його до участі у виборах.
Нагадаємо, що спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни.
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