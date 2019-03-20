Токаєв очолив Казахстан і пропонує перейменувати столицю

Чергові вибори президента в Казахстані мають відбутися 2020 року

Спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни.

Це сталося 20 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з Конституцією Казахстану, Токаєв перебуватиме на цій посаді решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва, який оголосив про відставку напередодні.

Чергові вибори президента в Казахстані мають відбутися 2020 року.



Фото: NUR KZ

"Новая газета" з посиланням на "РИА Новости" повідомляє, що Токаєв запропонував перейменувати столицю Казахстану Астану на честь Назарбаєва.

"Вважаю за необхідне увічнити ім'я нашого великого сучасника – першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаєва", – заявив він.

Також Токаєв запропонував перейменувати центральні вулиці усіх обласних казахських міст на честь першого президента.

Новий лідер Казахстану нагородив Назарбаєва відзнакою "Золота зірка" і присвоїв йому звання "Народний герой".

Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії "Нур-Отан".

65-річний Токаєв є кар’єрним дипломатом, у минулому він був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Він здобув освіту в Москві, вільно говорить казахською, російською, англійською і китайською мовами.