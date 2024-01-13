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ПОЛІТИКА

На виборах Тайваню перемагає прозахідний кандидат Лай Цінде

13 січня 2024, 16:04
На виборах Тайваню перемагає прозахідний кандидат Лай Цінде
EPA
Кандидат від головної опозиційної партії визнав свою поразку.

Кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Вільям Лай перемагає на виборах президента острова, які Китай назвав вибором між війною і миром.

Про це повідомляє Reuters.

Кандидат від головної опозиційної партії Тайваню Гоміньдан Хоу Юй-і визнав свою поразку.

Демократична прогресивна партія, яка відстоює окрему ідентичність Тайваню і відкидає територіальні претензії Китаю, претендує на третій термін, що є безпрецедентним за нинішньої виборчої системи острова.

Лай мав двох суперників у боротьбі за президентське крісло - Хоу Юй-і з найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан та колишнього мера Тайбея Ко Вень-цзе з невеликої Тайванської народної партії, заснованої лише у 2019 році. Ко Вень-цзе також визнав поразку на виборах.

Раніше тайванські ЗМІ повідомляли про дані попереднього підрахунку голосів, за якими Хоу посів друге місце з приблизно 2,7 мільйонами голосів, тоді як Ко отримав дещо більше двох мільйонів голосів. 

За підсумками підрахунку 98% голосів результат Лая складав 40,2%.

Виступаючи перед журналістами в місті Тайнань перед голосуванням, Лай закликав людей не ігнорувати участь у виборах.

"Кожен голос цінується, оскільки це важко зароблена демократія Тайваню", - сказав він у короткому виступі.

Напередодні виборів Китай неодноразово критикував Лая як “сепаратиста” і відкидав заклики до переговорів. Сам Лай наголошує, що відданий збереженню миру в Тайванській протоці і зміцненню оборони острова.

Міністерство оборони Тайваню заявило в суботу, 13 січня, вранці, про фіксацію чергових китайських повітряних куль, які перетинали протоку, одна з них також пролетіла над самим Тайванем. Міноборони острова раніше засуджувало появу повітряних куль над протокою в останній місяць як психологічну війну і загрозу авіаційній безпеці.

Кандидат від Гоміньдану Хоу раніше говорив про плани відновити взаємодію з Пекіном, починаючи з обміну думками між людьми, і, як і Китай, звинувачував Лая у підтримці формальної незалежності Тайваню. Лай називав Хоу є прокитайським політиком, сам кандидат від опозиційної партії відкидає такі твердження.

Ко Вень-цзе з Тайванської народної партії має популярність серед молодих виборців, завдяки тому, що зосередився на нагальних питаннях, таких як висока вартість житла. Він також казав про плани налагодити відносини з Китаєм, але наполягав, що це не може відбуватися за рахунок відмови від тайванської демократії і способу життя.

Чинний президент острова Цай Інвень за конституцією не може балотуватися після двох термінів перебування на посаді.

Сьогодні на Тайвані проходять президентські та парламентські вибори.

вибориТайвань

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