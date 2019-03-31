На виборчій дільниці Чернігівщини чоловік кинув запальну суміш, - ОНОВЛЕНО

На виборчій дільниці Борозни, що на Чернігівщині, чоловік кинув запальну суміш.

Чоловік кинув суміш о 10:50, тобто майже за три години після відкриття дільниць, заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зайнялася пожежа, утім вже за хвилину її загасили. Голосування на дільниці не припиняли.

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За даними поліції, нетверезий чоловік прийшов на дільницю в Будинку культури, і після загрози "я вас підпалю" підпалив літрову пляшку легкозаймистої рідини і кинув у бік кабінки для голосування.

Поліцейський, який охороняє порядок на дільниці, затримав порушника і передав його слідчо-оперативній групі. Зараз чоловік дає пояснення слідчому, встановлюються мотиви скоєння правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 КК України (хуліганство).

Сьогодні, 31 березня, в Україні відбуваються вибори шостого президента. Дільниці по всій країні почали працювати з 8 ранку, проголосувати можна до 20 години.