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На виборчій дільниці Чернігівщини чоловік кинув запальну суміш, - ОНОВЛЕНО

Ніхто не постраждав
На виборчій дільниці Борозни, що на Чернігівщині, чоловік кинув запальну суміш.
На виборчій дільниці Чернігівщини чоловік кинув запальну суміш, - ОНОВЛЕНО Фото: portal.lviv.ua

Чоловік кинув суміш о 10:50, тобто майже за три години після відкриття дільниць, заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

Зайнялася пожежа, утім вже за хвилину її загасили. Голосування на дільниці не припиняли.

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За даними поліції, нетверезий чоловік прийшов на дільницю в Будинку культури, і після загрози "я вас підпалю" підпалив літрову пляшку легкозаймистої рідини і кинув у бік кабінки для голосування.

Поліцейський, який охороняє порядок на дільниці, затримав порушника і передав його слідчо-оперативній групі. Зараз чоловік дає пояснення слідчому, встановлюються мотиви скоєння правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 КК України (хуліганство).

Сьогодні, 31 березня, в Україні відбуваються вибори шостого президента. Дільниці по всій країні почали працювати з 8 ранку, проголосувати можна до 20 години.

Також, на Волині зафіксовані перші порушення, пов’язані з роботою дільничних виборчих комісій та приховану агітацію, імовірно пов’язану із трьома кандидатами у президенти.
 
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31 03 2019 13:51
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