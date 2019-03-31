На виборчій дільниці Чернігівщини чоловік кинув запальну суміш, - ОНОВЛЕНО
Чоловік кинув суміш о 10:50, тобто майже за три години після відкриття дільниць, заявили у Міністерстві внутрішніх справ.
Зайнялася пожежа, утім вже за хвилину її загасили. Голосування на дільниці не припиняли.
Оновлення:
За даними поліції, нетверезий чоловік прийшов на дільницю в Будинку культури, і після загрози "я вас підпалю" підпалив літрову пляшку легкозаймистої рідини і кинув у бік кабінки для голосування.
Поліцейський, який охороняє порядок на дільниці, затримав порушника і передав його слідчо-оперативній групі. Зараз чоловік дає пояснення слідчому, встановлюються мотиви скоєння правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 КК України (хуліганство).
Сьогодні, 31 березня, в Україні відбуваються вибори шостого президента. Дільниці по всій країні почали працювати з 8 ранку, проголосувати можна до 20 години.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію