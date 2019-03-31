ОПОРА фіксує на Волині перші суттєві порушення виборчого законодавства
Станом на 07:30 ранку 31 березня, спостерігач на виборчій дільниці у селі Доротище Ковельського району (округ №21) зафіксував, як принаймні двом особам виписували посвідчення на порожніх проштампованих бланках від ОВК просто у приміщенні дільниці, повідомляє громадська мережа "ОПОРА".
На прохання спостерігача надати відповідну постанову про призначення вказаних осіб у комісії відмовили. Відтак, доказів призначення саме цих осіб до складу комісії спостерігачеві не надали.
"ОПОРА" вбачає у цьому випадку перевищення повноважень з боку ДВК, оскільки такі повноваження не передбачені в статті 27 Закону України Про вибори Президента України.
Станом на 07:54 в селищі Торчин Луцького району на дільниці в окрузі №20, під час вкидання контрольних листів у виборчі скриньки, спостерігачі, окрім спостерігача "ОПОРИ", розписалися на листах у місці, де мали ставити свої підписи члени виборчої комісії.
Також, до поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства у "день тиші".
У "день тиші" рух "ЧЕСНО" виявив у Києві декілька білбордів, які нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але не містять вихідних даних.
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