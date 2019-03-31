Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ОПОРА фіксує на Волині перші суттєві порушення виборчого законодавства

Спостерігач зафіксував, як принаймні двом особам виписували посвідчення на порожніх проштампованих бланках від ОВК просто у приміщенні дільниці
На Волині зафіксовані перші порушення, пов’язані з роботою дільничних виборчих комісій та приховану агітацію, імовірно пов’язану із трьома кандидатами у президенти.
ОПОРА фіксує на Волині перші суттєві порушення виборчого законодавства Фото: google.com

Станом на 07:30 ранку 31 березня, спостерігач на виборчій дільниці у селі Доротище Ковельського району (округ №21) зафіксував, як принаймні двом особам виписували посвідчення на порожніх проштампованих бланках від ОВК просто у приміщенні дільниці, повідомляє громадська мережа "ОПОРА".

На прохання спостерігача надати відповідну постанову про призначення вказаних осіб у комісії відмовили. Відтак, доказів призначення саме цих осіб до складу комісії спостерігачеві не надали.

"ОПОРА" вбачає у цьому випадку перевищення повноважень з боку ДВК, оскільки такі повноваження не передбачені в статті 27 Закону України Про вибори Президента України.

Станом на 07:54 в селищі Торчин Луцького району на дільниці в окрузі №20, під час вкидання контрольних листів у виборчі скриньки, спостерігачі, окрім спостерігача "ОПОРИ", розписалися на листах  у місці, де мали  ставити свої підписи  члени виборчої комісії.

Також, до поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства у "день тиші".

У "день тиші" рух "ЧЕСНО" виявив у Києві декілька білбордів, які нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але не містять вихідних даних.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2019 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.