Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Японію налетів тайфун – організатори Олімпіади змінили розклад

Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате
Тайфун "Непартак" обрушився вранці в середу на тихоокеанське узбережжя в північно-східній частині Японії.
На Японію налетів тайфун – організатори Олімпіади змінили розклад Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє NHK.
 
Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун "Непартак" вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.
 
Станом на 9-у ранку тайфун знаходився за 70 кілометрів на південь від міста Моріока в префектурі Івате, переміщаючись зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.
 

Фото: NHK
 
Швидкість вітру перевищує 54 км на годину в межах 280 кілометрів на північний схід і 220 кілометрів на північний захід від центру тайфуну.
 
Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате.
 

Фото: NHK

Як повідомлялося, в японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв'язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.
 
Комерційний центр Китаю місто Шанхай у середу охопив тайфун "Ін-фа", стихія затопила вулиці і вирвала близько тисячі міських зелених насаджень.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2021 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.