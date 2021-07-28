НОВИНИТайфун "Непартак" обрушився вранці в середу на тихоокеанське узбережжя в північно-східній частині Японії.
Фото: NHK
Фото: NHK
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На Японію налетів тайфун – організатори Олімпіади змінили розклад
Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє NHK.
Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун "Непартак" вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.
Станом на 9-у ранку тайфун знаходився за 70 кілометрів на південь від міста Моріока в префектурі Івате, переміщаючись зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.
Фото: NHK
Швидкість вітру перевищує 54 км на годину в межах 280 кілометрів на північний схід і 220 кілометрів на північний захід від центру тайфуну.
Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате.
Фото: NHK
Як повідомлялося, в японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв'язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.
Комерційний центр Китаю місто Шанхай у середу охопив тайфун "Ін-фа", стихія затопила вулиці і вирвала близько тисячі міських зелених насаджень.
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28 07 2021 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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