На Японію налетів тайфун – організатори Олімпіади змінили розклад

Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате

Тайфун "Непартак" обрушився вранці в середу на тихоокеанське узбережжя в північно-східній частині Японії.

Метеорологічне управління Японії повідомило, що тайфун "Непартак" вдарив по суші в районі міста Ісіномакі в префектурі Міягі приблизно о 6-й годині ранку в середу.

Станом на 9-у ранку тайфун знаходився за 70 кілометрів на південь від міста Моріока в префектурі Івате, переміщаючись зі швидкістю 25 км на годину в північно-західному напрямку.



Фото: NHK

Швидкість вітру перевищує 54 км на годину в межах 280 кілометрів на північний схід і 220 кілометрів на північний захід від центру тайфуну.

Аналіз показів радара свідчить про те, що випадання 33 мм дощових опадів на годину було зареєстровано в період до 8-ї години ранку в середу в місті Рікудзентаката в префектурі Івате.



Фото: NHK Фото: NHK

Як повідомлялося, в японському олімпійському комітеті Олімпійських ігор-2020 року, які стартували 23 липня, оголосили, що у зв'язку з наближенням тайфуну перенесли змагання з веслування та стрільби з лука. Решта спортивних заходів відбудуться за графіком, але організатори пообіцяли оперативно відреагувати, як тільки погодні умови стануть несприятливими.

Комерційний центр Китаю місто Шанхай у середу охопив тайфун "Ін-фа", стихія затопила вулиці і вирвала близько тисячі міських зелених насаджень.