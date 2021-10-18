На Юпітері зафіксували яскравий спалах

До цих пір було зареєстровано лише 8 таких спостережень на цій планеті

Японський астроном і доцент Кіотського університету Арімацу Ко повідомив, що побачив яскравий спалах на поверхні планети Юпітер.

За його словами, до цих пір було зареєстровано лише 8 таких спостережень на цій планеті.

Відзначається, що Арімацу помітив спалах на деякій відстані від екватора Юпітера, який тривав майже 3 секунди, ще в п'ятницю приблизно о 22.30 за місцевим часом.

Початковий аналіз показав, що метеор діаметром кілька метрів міг впасти на Юпітер, випромінюючи при цьому яскраве світло.

Астроном також сказав, що він був здивований, побачивши цей спалах, тому що це явище є великою рідкістю.

Як повідомлялося, група вчених за допомогою телескопа Hubble від Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виявила сліди постійної водяної пари в атмосфері супутника Юпітера - Європи, але тільки в одній його півкулі.