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На ЗАЕС пошкоджено дизельний резервуар

26 березня 2025, 18:32
На ЗАЕС пошкоджено дизельний резервуар
Лише повернення станції під контроль України зможе запобігти подальшим інцидентам.

Міністерство закордонних справ України має інформацію про те, що пошкоджено дизельний резервуара на тимчасово окупованій рф Запорізькій АЕС.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"До нас надійшли повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій росією Запорізькій АЕС. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Росіяни не тільки поцупили станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку", – сказав Тихий. 

Речник відомства додав, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

За його словами, продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек.

"Запорізьку АЕС необхідно повернути під контроль України. Це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", - зазначив Тихий.

Раніше МАГАТЕ та Україна узгодили безпечні маршрути ротації на ЗАЕС.

 

ЗАЕСпошкодження

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