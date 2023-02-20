На ЗАЕС росія розмістила понад 600 мобілізованих у бомбосховищі – Енергоатом

Окупанти разом з росатомом продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу.

Наразі у бомбосховищі атомної станції перебуває понад 600 мобілізованих і курсантів з рф, а на даху 5-го енергоблоку облаштована кулеметна позиція окупантів.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

"На покрівлі п'ятого енергоблоку росіяни облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. Водночас на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з рф. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання, де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом також повідомляє, що окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та сховища відпрацьованого ядерного палива, що є категорично неприпустимим.

Зазначається, що окупанти відмовили в доступі до сховища українському персоналу та присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

Енергоатом вчергове закликав світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України, оскільки перебування окупантів на ЗАЕС загрожує екологічною та ядерною катастрофою.

Раніше повідомлялось, що Німеччина заблокувала постачання обладнання на АЕС "росатома" в Туреччині та Угорщині.