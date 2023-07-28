На ЗАЕС росіяни переводять 5-ий енергоблок в "холодний зупин"

На Запорізькій АЕС окупанти рф почали переведення енергоблоку №5 у стан "холодного зупину".

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції енергоблок №4 знаходиться в стані «гарячий зупин». Енергоблок №5 зараз розхолоджується. Усі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані", – заявив Коріков.

Сьогодні температура енергоблоку №5 становить 144 градуси, завтра вона повинна становити 70 градусів, що відповідає температурі переведення блоку в "холодний зупин", цитує Укрінформ.

24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом»", на тимчасово окупованій ЗАЕС на виконання наказу російського керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин".