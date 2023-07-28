Матеріали:
Теми:

На ЗАЕС росіяни переводять 5-ий енергоблок в "холодний зупин"

28 липня 2023, 12:49
На ЗАЕС росіяни переводять 5-ий енергоблок в
Фото: nikvesti.com
На Запорізькій АЕС окупанти рф почали переведення енергоблоку №5 у стан "холодного зупину".

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, повідомляє Укрінформ

"Станом на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції енергоблок №4 знаходиться в стані «гарячий зупин». Енергоблок №5 зараз розхолоджується. Усі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані", – заявив Коріков.

Сьогодні температура енергоблоку №5 становить 144 градуси, завтра вона повинна становити 70 градусів, що відповідає температурі переведення блоку в "холодний зупин", цитує Укрінформ.  

24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом»", на тимчасово окупованій ЗАЕС на виконання наказу російського керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин".
ЗАЕСхолодний зупин5блок

Останні матеріали

Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Політика
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 липня 2023, 08:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється