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ПОЛІТИКА

На ЗАЕС росіяни планують завезти близько 150 ремонтників із білорусі

25 січня 2023, 16:34
На ЗАЕС росіяни планують завезти близько 150 ремонтників із білорусі
Фото: nikvesti.com
росіяни вербують у білорусі ремонтників, щоб відправити їх на Запорізьку АЕС. Таким чином окупанти намагаються відновити стабільну роботу станції після обстрілів.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, росіяни хочуть завербувати 150 фахівців з ремонту, які раніше працювали на білоруській АЕС.

"Очевидно, вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", – підкреслили в Енергоатомі.

Зазначається, що окупанти продовжують обіцяти співробітникам ЗАЕС "вигідні умови", а також погрожують, залякують і тримають у полоні. Проте ці методи не впливають на кількість кваліфікованого персоналу, якого на станції катастрофічно бракує.

Раніше повідомлялось, що міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки українських АЕС не виявило військового обладнання, що спростовує попередню заяву росії

ЗАЕСокупанти

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