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На ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів

Згідно супутникових знімків, на Запорізькій АЕС був пошкоджений дах однієї з будівель, яка знаходиться поруч з ядерними реакторами
На ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів Фото: npp.zp.ua
В результаті обстрілу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) пошкоджено одну з будівель.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Forign Policy Джека Детча.
 
Згідно супутникових знімків, на Запорізькій АЕС був пошкоджений дах однієї з будівель, яка знаходиться поруч з ядерними реакторами.
 
 
Зазначимо, поруч з територією ЗАЕС тривають лісові пожежі.
 
 
В кремлі заявили, що рф гарантує безпеку представникам МАГАТЕ під час візиту на атомну станцію. Водночас, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що МАГАТЕ повинна визнати порушення росією ядерних протоколів на ЗАЕС, оскільки москва ставить під загрозу ядерної катастрофи не лише Україну, але й увесь світ.
 
 
 
 
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29 08 2022 20:44
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