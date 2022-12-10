На ЗАЕС відновлено зовнішнє живлення - глава МАГАТЕ

Потрібно якомога швидше встановити охоронну зону навколо станції

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що зовнішнє живлення Запорізькій АЕС відновлено.

Про це він повідомив у Тwitter.

"Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення ЗАЕС відновлено. Оператор ЗАЕС заявив, що сьогоднішній ранковий збій був спричинений обстрілом на дальній підстанції, підкреслюючи, наскільки ненадійною є ситуація", - написав Гроссі.

Він додав, що потрібно якомога швидше встановити охоронну зону навколо Запорізькій АЕС.

Раніше повідомлялося, що ЗАЕС знову знеструмлена.