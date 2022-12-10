НОВИНИПотрібно якомога швидше встановити охоронну зону навколо станції
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На ЗАЕС відновлено зовнішнє живлення - глава МАГАТЕ
Фото: nikvesti.com
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що зовнішнє живлення Запорізькій АЕС відновлено.
Про це він повідомив у Тwitter.
"Мені повідомила наша команда на місці, що зовнішнє живлення ЗАЕС відновлено. Оператор ЗАЕС заявив, що сьогоднішній ранковий збій був спричинений обстрілом на дальній підстанції, підкреслюючи, наскільки ненадійною є ситуація", - написав Гроссі.
Він додав, що потрібно якомога швидше встановити охоронну зону навколо Запорізькій АЕС.
Раніше повідомлялося, що ЗАЕС знову знеструмлена.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 10 2022 16:52 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання
- Притула подарував Маску книгу з історії України
СТАТТІ