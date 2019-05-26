На заході України через негоду загинули двоє людей

"За оперативними даними частково було підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7 тис. 300 дворогосподарств, 8 тис. 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів"

На Закарпатті та Івано-Франківщині є двоє загиблих через підтоплення, зокрема одна дитина. Водночас рівень води у західних областях спадає.

За даними рятувальників, загинули 57-річний житель Івано-Франківської області та 11-річний хлопчик на Закарпатті, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок несприятливих погодних умов упродовж останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей за оперативними даними частково було підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7 тис. 300 дворогосподарств, 8 тис. 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 та порушено газопостачання 2 населених пунктів", - розповів заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

За його словами, найбільш складна ситуація саме на Закарпатті та Івано-Франківщині, проте й тут рівень води поступово спадає.

Так, станом на 18:00 26 травня в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 19 дворогосподарств в 4 населених пунктах: у місті Калуш, а також селищах Перевозець, Топорівці та Пнів.

На Закарпатті підтоплень будинків та дворогосподарств немає, залишаються підтопленими 80 підвальних приміщень житлових будинків, 435 гектарів сільськогосподарських угідь та 52 гектари пасовищ.

Нагадаємо, що через негоду 69 населених пунктів у п'яти областях залишилися без електрики.