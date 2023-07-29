На Заході визнають, що українські спецпідрозділи мають унікальний досвід – Резніков

Особливо активно підтримує українських спецпризначенців Великобританія.

У країнах НАТО хочуть, щоб українські спецпризначенці поділилися досвідом з їхніми спецпідрозділами після закінчення війни.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, вітаючи з Днем Сил Спеціальних Операцій один із спецпідрозділів ЗСУ.

Резніков розповів, під час міжнародних зустрічей на рівні міністрів оборони в делегаціях дружніх країн, особливо Великобританії, США та Нідерландів, завжди є ветерани сил Спеціальних Операцій відповідної країни. За словами Резнікова, такі делегати завжди передають вітання через нього своїм українським колегам і виступають за виділення західної допомоги в тому числі на потреби ССО.

Особливо активно підтримує українських спецпризначенців Великобританія. На думку Резнікова, там в команді Міністра оборони "точно є лобісти" українських ССО.

"Британські інструктори кажуть: "Після перемоги України ми від ваших інструкторів братимемо науку, адже те, що вже вміють ваші хлопці, у світі не вміє ніхто!"- заявив Резніков.

Раніше повідомлялось, що партнери продовжують узгоджувати план підготовки українських пілотів для управління винищувачами F-16, аби визначити найбільш практичний спосіб його реалізації.