RSS
НОВИНИ

На Заході заморожено до $500 мільярдів російських активів, – Шмигаль

країна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів
На Заході заморожено до $500 мільярдів російських активів, – Шмигаль Фото: Вікіпедія

Довгострокове відновлення України буде коштувати сотні мільярдів і його фінансування має відбутися за російські кошти. Країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.

Про це під час брифінгу у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заморожені російські активи складають від $300 до $500 млрд. Україна лобіює прийняття нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови", – підкреслив він.

Також, за словами очільника уряду, під час зустрічей із лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення у беззаперечній підтримці України, попри останні провокаційні кроки росії.

"російська мобілізація та фейкові референдуми для нас нічого не змінюють. Ми будемо робити все, щоб звільнити свої території. Партнери готові нас підтримувати", – наголосив Шмигаль.

Також прем’єр відзначив, що Україна працює над продовженням зернової угоди, яка сприяє подоланню продовольчої кризи у світі, а також обговорює з усіма країнами важливість демілітаризації Запорізької АЕС, де російські війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи рф на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кремль у кризі. Хаотичні дії путіна не характеризують його як надійного лідера - Енн Епплбаум

Кремль у кризі. Хаотичні дії путіна не характеризують його як надійного лідера - Енн Епплбаум

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.