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На захист і відновлення об'єктів енергетики Україні виділили $2,3 млрд

12 вересня 2023, 20:34
На захист і відновлення об'єктів енергетики Україні виділили $2,3 млрд
Фото: Укрінформ
Міжнародні партнери України вже надали $2,3 млрд на відновлення об'єктів енергетики та їхній захист.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Разом уряд України та держави-союзники спрямували на відновлення та захист енергетики 2,3 млрд доларів. Це, зокрема, кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших наших партнерів", - йдеться в дописі.

Прем'єр додав, що триває системна робота щодо захисту стратегічних об'єктів енергетики. На позаминулому засіданні Кабмін виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

"Ми робимо проєкти, які ніхто ще у світі не робив. За тижні встановлюємо та ремонтуємо те, на що в інший час ішли б місяці або навіть роки. Дякую нашим інженерам, енергетикам, будівельникам за цю надзвичайну роботу", - додав Шмигаль. 

Днями Шмигаль зустрівся з головою МЗС Японії.
енергетикадопомогазахистУкраїнаШмигаль

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