CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті обстріляли автомобіль поліцейського чиновника
Голова управління захисту економіки не постраждав, поранено мешканку Ужгорода
Фото: npu.gov.ua
"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив Князєв, інформує LB.ua.
Сам Іванків не постраждав.
Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа у викритті контрабанди на західному кордоні. Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття розслідував корупційні справи проти ексначальника місцевої митниці та облавтодору.
Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.
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