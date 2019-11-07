На Закарпатті обстріляли автомобіль поліцейського чиновника

Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.

"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив Князєв, інформує LB.ua.

Сам Іванків не постраждав.

Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа у викритті контрабанди на західному кордоні. Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття розслідував корупційні справи проти ексначальника місцевої митниці та облавтодору.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.