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На Закарпатті обстріляли автомобіль поліцейського чиновника

Голова управління захисту економіки не постраждав, поранено мешканку Ужгорода
Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.
На Закарпатті обстріляли автомобіль поліцейського чиновника Фото: npu.gov.ua

"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив Князєв, інформує LB.ua.

Сам Іванків не постраждав.

Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа у викритті контрабанди на західному кордоні. Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття розслідував корупційні справи проти ексначальника місцевої митниці та облавтодору.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.

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11 07 2019 13:17
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