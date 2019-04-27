У Дніпрі спалили машину головреда місцевої газети

У Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.

"Підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області. Свого часу підпалили автомобіль теж головного редактора "Зорі" (на той час) Ксенії Зайцевоі. У Кам‘янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само у Кам‘янському вигоріла редакція місцевого видання "Событие", - написав Томіленко у Facebook, повідомляє "Громадське".

Він наголосив, що жоден з цих випадків належно не розслідували.

"Відповідно, безкарність призводить до нових атак і залякувань. Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами із Дніпра, із Дніпропетровською облорганізацією НСЖУ", - додав Томіленко.

Регіональне відділення НСЖУ закликало правоохоронців ретельно та якомога швидше розслідувати підпал, наголосивши, що залякування журналістів - не припустимі.

У прес-службі місцевої поліції повідомили, що правоохоронці отримали повідомлення про загоряння автомобіля Volvo 27 квітня о 3:30. За цим фактом відкрите провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького було скоєно напад. Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).