У Дніпрі спалили машину головреда місцевої газети
"Підпал продовжує серію залякувань вогнем журналістів у Дніпропетровській області. Свого часу підпалили автомобіль теж головного редактора "Зорі" (на той час) Ксенії Зайцевоі. У Кам‘янському згоріло авто відомого журналіста і редактора Сергія Гузя. Так само у Кам‘янському вигоріла редакція місцевого видання "Событие", - написав Томіленко у Facebook, повідомляє "Громадське".
Він наголосив, що жоден з цих випадків належно не розслідували.
"Відповідно, безкарність призводить до нових атак і залякувань. Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами із Дніпра, із Дніпропетровською облорганізацією НСЖУ", - додав Томіленко.
Регіональне відділення НСЖУ закликало правоохоронців ретельно та якомога швидше розслідувати підпал, наголосивши, що залякування журналістів - не припустимі.
У прес-службі місцевої поліції повідомили, що правоохоронці отримали повідомлення про загоряння автомобіля Volvo 27 квітня о 3:30. За цим фактом відкрите провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького було скоєно напад. Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).
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