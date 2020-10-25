На Закарпатті після 15 річного простою запускається видобуток золота

Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків

У Закарпатській області у селі Мужієво після 15 річного простою запускається видобуток золота.

Наразі на місці працює збагачувальна фабрика "Avellana Gold", повідомляє "Економічна правда".

"Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло", зазначив голова ОДА Олексій Петров.

За словами Андрія Смоліна, керівника українського представництва Avellana Gold на фабриці працює більше 30 людей.

Підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та буде сплачувати понад 250 мільйонів гривень податків.

"Металу з нашої продукції буде достатньо для виробництва 300 000 акумуляторів на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку", - повідомляє Брайан Севедж, генеральний директор компанії Avellana Gold.

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