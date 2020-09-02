На Закарпатті поліція затримала злочинне угрупування, яке начебто намагалось захопити регіон
Як передає Нацполіція, затримання відбулося 8 лютого у селі Нижні Ворота,передає "Громадське".
За інформацією правоохоронців, члени угруповування чинили озброєний опір та намагалися втекти. Поліція затримала й лідера групи. Як передає пресслужба, він їздив на броньованому авто.
Правоохоронці вилучили автівки та зброю з місця події.
У пресслужбі не вказали, чи затримані причетні до стрілянини у Мукачеві 7 лютого. Місцеве видання mukacheve.net повідомляло, що затримали саме причетних до стрілянини у Мукачеві.
Нагадаємо, що за даними поліції, вантажівку опломбували в Румунії і пломби не були пошкоджені. Поліцейські зірвали пломби, оскільки вважали, що існує загроза життю людей - за попередніми підрахунками, люди могли перебувати в закритій вантажівці 5 діб без вентиляції.
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