На Закарпатті поліція затримала злочинне угрупування, яке начебто намагалось захопити регіон

На Закарпатті поліція затримала сімох членів злочинного угрупування. За даними правоохоронців, вони планували встановити контроль над регіоном.

Як передає Нацполіція, затримання відбулося 8 лютого у селі Нижні Ворота,передає "Громадське".

За інформацією правоохоронців, члени угруповування чинили озброєний опір та намагалися втекти. Поліція затримала й лідера групи. Як передає пресслужба, він їздив на броньованому авто.

Правоохоронці вилучили автівки та зброю з місця події.

У пресслужбі не вказали, чи затримані причетні до стрілянини у Мукачеві 7 лютого. Місцеве видання mukacheve.net повідомляло, що затримали саме причетних до стрілянини у Мукачеві.

Нагадаємо, що ​за даними поліції, вантажівку опломбували в Румунії і пломби не були пошкоджені. Поліцейські зірвали пломби, оскільки вважали, що існує загроза життю людей - за попередніми підрахунками, люди могли перебувати в закритій вантажівці 5 діб без вентиляції.