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На Закарпатті стався землетрус

Землетрус відчували жителі Виноградова в центрі міста та на його околицях
На Закарпатті знову зафіксували землетрус - цього разу в місті Виноградів, де місцеві жителі відчули поштовхи.
На Закарпатті стався землетрус Фото: iPress.ua

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив виноградівець, депутат Виноградівської міської ради Василь Кіш.

"Відбувалося це близько 5-ї ранку. Кого не спитаю із виноградівців, всі землетрус відчули, кажуть люди, що "добре було чути". Це було схоже на якийсь гуркіт на стелі будинку чи на вищих поверхах. Ми раді, що зранку все нормально, і місто далі продовжує жити у  звичайному темпі", - сказав Кіш.

За його словами, землетрус відчували жителі Виноградова в центрі міста та на його околицях.

Як офіційно повідомляють у Головному центрі спеціального контролю, у середу о 4:45 у місті Виноградів зафіксували землетрус, його джерело розташоване на глибині 7 км. Його магнітуда оцінена в 3,1.

Як зазначається, за класифікацією землетрус належить до ледве відчутних: коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останні землетруси з цього регіону зареєстровані 23 січня та 25 липня 2020 року, з магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

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27 10 2021 10:58
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