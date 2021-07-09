У Канаді стався потужний землетрус магнітудою 6,5

В районі Північного узбережжя Британської Колумбії, Канада, стався землетрус магнітудою 6,5.

Фото: ap.org

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