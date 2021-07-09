НОВИНИВ районі Північного узбережжя Британської Колумбії, Канада, стався землетрус магнітудою 6,5.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді стався потужний землетрус магнітудою 6,5
Фото: ap.org
Про це повідомляє Reuters.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу залягав на глибині 15 км, епіцентр знаходився в 164 км на південний схід від районного муніципалітету Кітімат.
Інформація про постраждалих і руйнування наразі не надходила.
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07 09 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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