На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник - Держприкордонслужба

У Закарпатській області в понеділок після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного загону. Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням", - повідомляє у вівторок прес-служба українського прикордонного відомства, пише "Інтерфакс-Україна".

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. До Чопського прикордонного загону він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

З'ясовуються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.

Читайте також: Психотропні та нарковмісні препарати під виглядом гумдопомоги намагалися ввезти в Україну зі Словаччини