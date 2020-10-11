На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник - Держприкордонслужба
"Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного загону. Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням", - повідомляє у вівторок прес-служба українського прикордонного відомства, пише "Інтерфакс-Україна".
На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. До Чопського прикордонного загону він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.
З'ясовуються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.
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